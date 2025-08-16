Times of Israel kaynaklı habere göre, adı açıklanmayan yetkili, geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta yürütülen bir çocuk istismarı soruşturması kapsamında emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı ve sorgulandı. Şüpheli yetkilinin, kente bir konferansa katılmak üzere bulunduğu belirtildi.

İddiaların ardından sorgulanan yetkili, işlemler sonrasında serbest bırakıldı ve İsrail’e döndü. Hakkında iddianame hazırlanmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilgili personelin kendilerini süreç hakkında bilgilendirdiğini ve olayın aydınlanması için sürecin takip edildiğini duyurdu. Kurum, ABD’li yetkililerden henüz resmi bir bilgilendirme almadıklarını vurgularken, söz konusu yetkilinin soruşturma sonuçlanana kadar zorunlu izne çıkarıldığını açıkladı.

Soruşturma süreci ve İsrail makamlarının alacağı adımlar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.