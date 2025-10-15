2026 yılında düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde yaşanan İsrail krizi giderek büyüyor. Yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Avusturya, İsrail’in yarışmadan çıkarılması durumunda ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Açıklama, Avusturya Başbakanı Christian Stocker tarafından yapıldı. Stocker, ülkesinin İsrail’in dışlandığı bir Eurovision’a ev sahipliği yapmasının “mümkün olmadığını” belirtti.

BİRÇOK ÜLKE'DEN GAZZE'YE DESTEK

Gazze’deki saldırılar nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, İsrail’in yarışmadan men edilmesini talep ediyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve Belçika, İsrail’in katılması halinde Eurovision’u boykot edeceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, İsrail’e destek veren ülkeler de sesini yükseltiyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz günlerde İsrail’in yarışmadan çıkarılması halinde Almanya’nın da Eurovision’a katılmaması gerektiğini söylemişti.

EBU OYLAMAYI ERTELEDİ

Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), kasım ayında yapılması planlanan genel kurul toplantısında alınacak katılım kararını erteledi. BBC’nin haberine göre, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından EBU, konuyu üyeleriyle yüz yüze görüşme kararı aldı.

EBU’dan yapılan açıklamada, “Orta Doğu’daki son gelişmeler ışığında, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılım konusunun üyeler arasında yüz yüze ele alınmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Kurulun olağanüstü toplantı yerine, Aralık ayında yapılacak genel kurulda konuyu gündeme alacağı belirtildi.