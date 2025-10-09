Televizyon dünyasının en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor, yeni sezonunda “Ünlüler - All Star” formatıyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni sezona dair ipuçlarını paylaşmayı sürdürürken, son paylaşımı büyük merak uyandırdı.
İLK YARIŞMACI BAYHAN OLDU
Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı, “Popstar” yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan olmuştu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
YENİ PAYLAŞIMDA SÜRPRİZ İSİM
Acun Ilıcalı’nın son videosunda ise dikkat çeken bir detay yer aldı. Görüntülerde, kısa süre önce “Aile” dizisindeki dublörlük görevinden ayrıldığını açıklayan Mehmet Tan görülünce, sosyal medyada büyük yankı uyandı.
Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığı sahneler nedeniyle gündeme gelen Tan, eleştirilerin ardından yapım şirketi tarafından işten çıkarıldığını duyurmuştu.
Ancak Ilıcalı’nın paylaşımında yer alması, Mehmet Tan’ın Survivor 2026 kadrosuna katılabileceği iddialarını güçlendirdi.
HAYRANLARDAN YORUM YAĞDI
Ilıcalı’nın paylaşımının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, “Acun fırsatı kaçırmaz”, “Dublörlükten Survivor’a, müthiş dönüş”, “Yeni sezonda çok iddialı bir kadro geliyor” gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirdi.