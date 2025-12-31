Belce ÖRÜ ERÇİN/SÖZCÜ

Vatandaş ya düşük ücretlerde daha çok çalışıyor ya da iş aramaktan umudunu tamamen kaybederek istihdam piyasasından elini ayağını çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri kasım ayı verilerine göre, işsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.8 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hesabına göre geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 890 bine ulaştı, 5.2 milyon kişi ise çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor.

42 SAATİ AŞTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0.6 puan azalarak yüzde 29.1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18.7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20.2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 15.4 ile yatay seyretti. Haftalık ortalama çalışma süresi ise 42.3 saate yükseldi.

IŞIKHAN: GÜÇLÜ BIR GELECEK INŞA EDIYORUZ

IŞSIZLIK artarken, iktidar politikalarını övdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız Orta Vadeli Program’ın sonuçlarını alıyoruz. İşsizlik oranı 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. Yenilikçi uygulamalarımız, emek ve insan odaklı politikalarımız ile