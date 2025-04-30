Belce ÖRÜ

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına yönelik işsizlik rakamlarını açıkladı. Resmi verilerde işsiz sayısı azalsa da gerçekte rekor kırdı. İşgücü istatistikleri bülteninde yer alan verilere göre işsizlik mart ayında 0.3 puan düşüşle yüzde 7.9 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde yüzde 6.5, kadınlarda ise yüzde 10.6 olarak tahmin edildi.

KADINLARDA YÜZDE 22.6

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamını ifade eden atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 0.3 puan arttı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) TÜİK verilerinden yaptığı analize göre, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28.8’e ulaşarak son 11 yılın zirvesine çıktı. Gerçek işsiz sayısı 12 milyona dayandı. Bu durum, ülkedeki istihdam krizinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Genç nüfusta (15-24 yaş grubu) ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 15.1’e yükseldi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11.0 iken kadınlarda yüzde 22.6 olarak hesaplandı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi arttı

DİSK-AR, işsizlik verilerinin geniş tanımlı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve ekonomik krizin etkilerinin toplumun geniş kesimleri üzerinde daha derin izler bıraktığını ifade etti. Öte yandan istihdam koşullarındaki şartların ağırlaşması dikkat çekti. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta bir önceki aya göre 0.3 saat artarak 43.7 saate yükseldi.