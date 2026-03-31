İşsiz vatandaşlara verilen işsizlik ödeneği, birçok çalışan için hayati öneme sahip bir destek olarak öne çıkıyor. Bu ödenekten yararlanmak her zaman sorunsuz bir süreç değil; bazı durumlarda ödenek süresi dolmadan kesilebiliyor veya geçici olarak durdurulabiliyor. İşsizlik ödeneği almak için öncelikle işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekiyor. Ayrıca işten ayrılmadan önce son 120 gün sigortalı çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak şart. Prim gününe göre işsizlik ödeneği 600 gün için 180 gün, 900 gün için 240 gün ve 1080 gün için 300 gün süreyle ödeniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın kaleme aldığı yazıya göre, işsizlik ödeneği almakta olan bir kişinin yeniden çalışmaya başlaması durumunda ödemeler sürenin bitmesini beklemeden kesiliyor. Bu durum sadece zorunlu sigortalı çalışmayı değil, tarım sigortası, sosyal güvenlik destek primi, kısmi istihdam ve benzeri çeşitli çalışma türlerini kapsıyor. Aynı şekilde şirket ortaklığı, vergi mükellefiyeti, avukatlık, noterlik veya kamu görevi gibi farklı statülerle çalışmaya başlayanların da işsizlik ödenekleri kesiliyor.

ASKERE GİDENLER TERHİS SONRASI ÖDEME ALABİLİR

İşsizlik ödeneği alırken askere gidenlerin ödemeleri askerlik süresince durduruluyor, ancak terhis sonrası İŞKUR’a başvuru yapıldığında ödenek tekrar bağlanıyor. Askere gideceğini bildirmeyenlerin fazla ödemeleri geri tahsil edilebiliyor ancak askerlik dönüşü yapılacağının beyan edilmesi halinde tahsil süreci erteleniyor.

SİGORTA YAPTIRSANIZ BİLE MAAŞ KESİLMİYOR

Bununla birlikte, işten ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigorta yaptıranlar işsizlik ödeneğini almaya devam edebiliyor ve bu durumda ödenek kesilmiyor. Öte yandan, İŞKUR tarafından gönderilen iş veya kurs davetlerine katılmayan veya istenen belgeleri vermeyen kişilerin ödenekleri kesiliyor ancak geçerli bir mazeret sunulması halinde ödenek yeniden başlatılıyor.

TEK BİR HATA ÖDENEĞİ KESER

Hastalık gibi geçici durumlarda da işsizlik ödeneği durdurulabiliyor. İşsizken rapor alanlara geçici iş göremezlik ödeneği bağlanırsa, bu süre boyunca işsizlik ödeneği durduruluyor ve rapor bitiminde tekrar başlatılıyor. Sigortasız çalıştığı denetim veya şikayet sonucu tespit edilenlerin ödenekleri de kesiliyor ve tüm ödenenler geri tahsil ediliyor.

EMEKLİLİK HAKKI DOĞANA ÖDENEK VERİLMİYOR

Ödenek alırken emeklilik hakkı kazanılması durumunda işsizlik ödeneği sona eriyor, ancak gazi maaşı, sporcu veya terör malulü aylığı gibi diğer gelirler ödeneği etkilemiyor.

Şartlı salıverilme veya denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına zorunlu çalıştırılan kişiler ise tam zamanlı çalışmadıkları sürece ödenekten yararlanabiliyor, ancak tam zamanlı çalışıyorlarsa işsizlik ödeneği alamıyor.