TBMM’de 8 Aralık günü başlayan ve 21 Aralık’a kadar devam edecek olan bütçe maratonunun bakanlıklar ile ilgili bölümü sona erdi.

AKP Mersin Milletvekili Sibel Söylemez, bütçe lehine konuşurken, Ulu Önder Atatürk’ün 1925 yılında yaptığı ve fes yerine şapka takılmasını öngören Şapka Devrimi’ni hedef aldı. Söylemez, “Siz, milletin bütçesiyle şapka beğenirken millet yoksuldu. Siz, milletin bütçesiyle kokteyller verirken millet yoksuldu. Siz, milletin bütçesiyle köşklerde ziyafet verirken millet yoksuldu. Siz, gayri millînin ta kendisi, yoksulluğun da sebebisiniz” ifadelerini kullandı. Konuşmalar sırasında DEM Partili Beritan Güneş de “Istakoz” diye laf attı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise AKP’li Şebnem Bursalı’nın CHP’yi yolsuzlukla suçlamasına şöyle yanıt verdi:

“Ayakkabı kutularıyla sembol olmuş bir partinin milletvekili olarak söylediniz. Ben bunu söylerken yerinizde olsam aynaya bakarım. Kıpkırmızı kızarmış bir ıstakoza dönerim” dedi.

Bursalı

Bu paylaşım tepki çekmişti

AKP’li Şebnem Bursalı’nın, Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakoz fotoğrafını sosyal medyadan paylaşımı eleştirilmişti.