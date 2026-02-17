AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile iş insanı Ahmet Aksoy, 16 Şubat 2026’da Menemen Belediyesi’nde düzenlenen nikâh töreninde hayatlarını birleştirdi. Sade bir organizasyon tercih eden çiftin nikâhını Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan kıydı.

Bursalı’nın evlilik kararının yakın çevresi için sürpriz olduğu öğrenilirken, törenin sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Çift, nikâhın ardından siyasî ve iş dünyasından gelen tebrikleri kabul etti.

Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılan Bursalı, AKP’den 28. Dönem İzmir Milletvekili olarak Meclis’te görev yapıyor. Ahmet Aksoy ise İstanbul merkezli Likit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA YENİ SOYADINI KULLANDI

AKP'li Bursalı nikahın hemen ardından sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adına yeni soyismi olan Aksoy'u da ekledi.

NE OLMUŞTU?

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın 13 Nisan 2024 tarihinde Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması gündeme oturmuştu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkilerin odağındaki Bursalı "30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim" demişti.

İşte Bursalı'nın 'Istakoz' açıklaması:

"Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

İstanbul’un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya’da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz! Kamuoyuna saygıyla sunarım"