Olay, 14 Kasım Cuma günü saat 22.15 sıralarında Kuleli açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balıkçılar 1 kişinin denizde olduğunu fark etti. Denize nasıl düştüğü belirlenemeyen adamı balıkçılar tekneye aldı. Ardından da kıyıya götürüldü.

Burada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen adama, yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.