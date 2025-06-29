T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/108

KARAR NO: 2023/189

Davacı BST EĞİTİM TEMİZLİK KOZMETİK YAPI TEKNİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYI VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı BURAK UMUR arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizin 21/03/2023 tarihli kararı ile " 1-Davacının davasının HMK 114/1-h ve HMK 115/2 maddesi gereği dava şartı yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE,

2-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesine göre tahsili gereken harç 179,90-TL olduğundan peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile bakiye 99,2‬0-TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Gider avansının kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliği karar verildi." şeklinde karar verilmiş olmakla, Mahkememizce verilen 21/03/2023 tarih, 2023/108 esas, 2023/189 karar sayılı gerekçeli karar davacı vekilinin 23/08/2023 tarihli dilekçesi ile istinaf edilmiş olup,

Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi ilanen tebliğ olunur.26/05/2025

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