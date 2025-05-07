İSTANBUL 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

2024/217 Esas

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. tarafından aleyhinize açılan davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; tarafınıza Türkiye Garanti Bankası A.Ş tarafından kredi kartı tahsis edildiğini, işbu kredi kartına ilişkin borçların ödenmemesi üzerine adresinize ihbarname gönderildiğini ve akabinde aleyhinize İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/84893 E. sayılı dosyasıyla yasal takip başlatıldığını, ayrıca borca itiraz etmeniz üzerine takibin durduğunu belirtmekle borca itirazınızın iptali ile aleyhinize icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi talebinde bulunmuştur.

Tensip zaptı ve yargılama safahatının özeti; davanın usul ve esasına dair cevaplarını ve delillerini mahkememize sunması, başka yerlerden getirtilecek olan belgeler ve dosyalar var ise bunların teminini sağlayacak bilgileri mahkememize bildirmek üzere tebliğden itibaren tarafınıza 2 hafta süre verildiği, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde ilk itirazların ileri sürülemeyeceği ve davacının dava dilekçesindeki ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız şeklindedir.

Bilirkişi raporunda özetle; Yapılan hesaplamalar sonucunda bankanın, asıl alacağının 270.549,56-TL, işlemi faiz ve vergi fonu ile birlikte toplam 325.450,58-TL olarak tespit edildiği şeklindedir.

Semi FEYZİOĞLU'na (T.C 263*****410) tebligatın ilanen yapılmasına karar verildiğinden ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini, delillerini sunabileceği, duruşmanın bırakıldığı 23/09/2025 tarih, saat 10.30'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi taktirde yokluğunda karar yargılamaya devam olunacağı davalı Semi FEYZİOĞLU'na ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02217998