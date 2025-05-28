İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/428 Esas

DAVALILAR: 1-) TEVEKKÜL KARAKAŞ, Nur Muhammet Han oğlu 1980 doğumlu, Haseki Sultan Mah. Şair Mehmet Akif Ersoy Sk. No:7 İç Kapı No:9 Fatih/İSTANBUL

2-)HEKİM KARAKAŞ, Nur Muhammet Han Oğlu, 1981 Doğumlu, Haseki Sultan Mah. Şair Mehmet Akif Ersoy Sok. No:7/9 Fatih/İSTANBUL

Davacı Ömer Can ATÇI tarafından mirasçılar Hekim KARAKAŞ, Tevekkül KARAKAŞ, Nisanur KARAKAŞ, Gulbehrem KARAKAŞ, Muhterem KARAKAŞ, Zafer KARAKAŞ ve Afiyet KARAKAŞ aleyhine açılan Babalık Davası davasında; davacının Babalık Davası ilişkin dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma tarihi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince tahkikat duruşma günü olan 30/09/2025 günü saat: 09:35'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu Tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Hekim KARAKAŞ ile Tevekkül KARAKAŞ'a ayrı ayrı ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR. 07/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02231101