İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO: 2024/489 Esas
KARAR NO: 2025/262
Davacı HALİT TURANERİ tarafından FİLİZ TURANERİ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının 14/03/2025 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;
"...1-Davanın KABULÜ ile; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İSTİKLAL Mahallesi, Cilt:17, Hane:744, BSN:.'de nüfusa kayıtlı, R...T ve N....Zoğlu, KERKÜK/IRAK ../../1962 doğumlu, 161.....288TC kimlik nolu, HALİT TURANERİ ile aynı yer nüfusu BSN:.'de kayıtlı, İ.....M ve S...A kızı, GAZA ../../1963 doğumlu, 161.....342TC kimlik nolu, FİLİZ TURANERİ'nin 4721 sayılı TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,..." karar verilmiştir.
İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edilebileceği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur. 23/05/2025
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