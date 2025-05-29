İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/174

KARAR NO: 2024/120

Mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin 861.238,85 TL olarak tespiti ile acele el koyma bedelinin mahsubundan sonra bakiye kamulaştırma bedeli 325.675,85 TL'nin faizli bakiyesinin davacı idarece Türkiye Vakıflar Bankası Validesultan şubesine depo edildiği anlaşılmakla, faizli bakiye 377.621,15 TL'nin

94.400,00 TL'nin İsak NİĞRİN'e

94.400,00 TL'nin Venture DALVA (NİĞRİN)'e

47.206,00 TL'nin Vida NİĞRİN'e

47.206,00 TL'nin Refail NİĞRİN'e

47.206,00 TL'nin Gabriyel NİĞRİN'e

11.801,15 TL'nin Henriçe Zeni NİĞR'İN'e

17.701,00 TL'nin Alain Wilson NİĞRİN'e

17.701,00 TL'nin Sydney NİĞRİN'e

davalıya ödenmesine, (mükerrer ödeme olmamak kaydı ile)

Bakiye Taviz bedeli 45.660,41 TL'nin davalılar Vida Niğrin, Refail Niğrin, Gabriyel Niğrin, Henriçe Zeni Niğrin, Alain Wilson Niğrin ve Sydney Niğrin'e düşen bedelden payları oranında alınarak dahili davalı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödenmesine,

(2)Dava konusu İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mah. 199 ada, 4 parsel 59,14 m2 yüz ölçümlü taşınmazın davalılaradına kayıtlı olantapu kaydınıniptali iledavacı idare adına tapuya kayıt ve tesciline,

(3)Davacının yapmış olduğu giderlerin kendi üzerine bırakılmasına,

(4)Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken toplam 427,60-TL harçtan daha önce ödenen toplam 29,20-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 398,4‬-TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

(5)Davalı Ventura Dalva kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendini vekil ile temsil ettiren davalı Ventura Dalva'ya verilmesine,

(7)Tescil işlemi sırasındakamulaştırma bedeli üzerinden alınması gereken emlak vergi veharçlar vbvarsa bu hususunKamulaştırmaYasasının10.maddesine göreTapu Müdürlüğü'ncenazaraalınmasına,

(8)Karar örneğinin Beyoğlu Tapu Sicil Müdürlüğü ve ilgili banka şubesine resen gönderilmesine,

(9)Karar kesinleştiğinde dosyada gider avansı bulunması ve talep halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, tescil yönünden kesin, bedel yönünden 5235 sayılı Kanun'un 33-(1), 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341-(1) ve devamı maddeleri uyarınca, gerekçeli kararın usulen taraflardan her birine tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre dahilinde, Mahkememize dilekçe ile başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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