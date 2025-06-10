İSTANBUL 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/383 Esas

GAİPLİK İLANI

T.C. MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Çukur Mahallesi, Şehit Nevres (Boynus) sokağında bulunan 369 ada, 7 pafta, 26 Parsel sayılı, 111,00 m2 yüzölçümlü ev vasıflı taşınmaz malin 1/2 hisse malikleri Yani oğlu Nikola ve Yani oğlu Sokrat'in uzun senelerden beri gaip olduğu, kendisinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde mahkememizin 2023/383 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin, İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesi ilan olunur. 04.06.2025

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