İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO: 2024/489 Esas

KARAR NO: 2025/104

Mahkememizin 18.02.2025 tarih2024/489 esas 2025/104 karar sayılı ilamı ile; Mohammad ve Zekiye oğlu 25.02.1970 Homs doğumlu, Halid EL SALAMA hakkında; Dolandırıcılık suçundan TCK.nun 157/1 maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 83.320,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 11.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02241059