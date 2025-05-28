İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/54 Esas

KARAR NO : 2025/313

Mahkememizin 06.05.2025 tarih 2019/54 Esas 2025/313 Karar sayılı ilamı ile, Mansur ve Mahdule oğlu 1986 İran doğumlu sanık ALI RIZA AHMEDİ ile Ali ve Zahreh oğlu 1991 İran doğumlu sanık ZAHRA HADEAN hakkında yapılan yargılama neticesinde Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA karar verilmiş olup, sanıklar ALI RIZA AHMEDİ ve ZAHRA HADEAN tüm aramalara rağmen bulunamadığından verilen karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

2-Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde İstinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca hatırlatılarak Cumhuriyet Savcısının huzurunda ve mütalaasına uygun olarak, tarafların yokluğunda verilen karar, İLANEN TEBLİĞ olunur.. 22.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02231103