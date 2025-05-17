İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.24950659-2024/887-Ceza Dava Dosyası

Konu:

İLAN

DOSYA NO: 2024/887

KARAR NO: 2025/273

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25.04.2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 61.maddesi uyarınca sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, fiilin diğer özellikleri dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep bulunmadığından sanığın eylemine uyan TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın hırsızlık suçunu gece vakti işlemesi nedeniyle TCK'nın 143/1 maddesi uyarınca sanığa verilen cezadan 1/2 oranından artırın yapılarak sanığın NETİCEDEN 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş, ancak Müşteki MARINA ROGALEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 15.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02225451