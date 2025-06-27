İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/603 Esas

DAVALI: HALAT CANKİR Yahya Kahya Mahallesi, Orta Mektep Sokak, Hülya Apartmanı, Daire No:3,Kasımpaşa, Beyoğlu/ İSTANBUL

Davalı HALAT CANKİR ' ın bilinen adresine tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HMK 139 maddesi gereği ön inceleme duruşma günü olan 20/11/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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