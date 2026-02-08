Bütçeyi sarsmadan hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlerin rotası haline gelen bu noktalar, hem ekonomik oluşu hem de sunduğu görsel şölenle dikkat çekiyor. Özellikle kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan bu bölgeler, doğal yapısını koruyan nadir alanlar arasında gösteriliyor.

SUYUN İÇİNDEN YÜKSELEN TARİH

Bolu ile Sakarya sınırında, yaklaşık 300 yıl önce gerçekleşen bir heyelan sonucu oluşan Sülüklügöl, kış aylarında büyüleyici bir görünüme kavuşuyor. Göl yüzeyinden yükselen kurumuş ağaç gövdelerinin karla birleşmesi, bölgeyi sessiz ve masalsı bir atmosfere büründürüyor.

Göl çevresindeki sık çam ormanları ve yoğun sis, Alp Dağları'ndaki kartpostallık görüntüleri aratmıyor. Modern tesislerin ve gürültünün bulunmadığı Sülüklügöl, ziyaretçilerine sadece doğanın sesini dinleme imkanı tanıyor. Bölgeye girişin oldukça ekonomik olması, ekonomik bir kış tatili arayanlar için lokasyonu listenin zirvesine taşıyor.

KARAGÖL YAYLASI VE KUZUYAYLA

Sakarya’nın Taraklı ilçesi üzerinden ulaşılan 1100 rakımlı Karagöl Yaylası, devasa düzlükleri ve etrafını saran çam ormanlarıyla kışın tamamen beyaza teslim oluyor. Yayla evlerinin çatılarına kadar yükselen kar seviyesi, bölgede masalsı bir manzara oluşturuyor. Ulaşım kolaylığı sayesinde İstanbul’dan gelenler için güncel ve pratik bir kaçış noktası olarak öne çıkıyor.

Kocaeli’nin Kartepe bölgesinde yer alan Kuzuyayla ise kalabalıktan kaçanların gizli sığınağı konumunda bulunuyor. Sapanca Gölü manzarasına hakim bir noktada yer alan yayla, hem doğa yürüyüşleri hem de sakinlik arayanlar için yüksek standartlı bir kış atmosferi sunuyor. Bölgedeki bazı butik ahşap yapılar, modern dağ evi mimarisiyle Alp esintisini destekliyor.