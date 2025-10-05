AKOM’un duyurusuna göre, İstanbul’da hafta başı olan pazartesi günü hariç, salıdan itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklarının ani bir düşüşle 12 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Lodos ve Yağış El Ele Geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre, lodosun etkisini artırdığı bu dönemde, rüzgar güney yönlerinden zaman zaman fırtına şeklinde (30-55 km/s) esecek. Bu durum, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanakların oluşmasına neden olacak.

AKOM’dan Vatandaşa Uyarı: Dikkatli Olun

AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’un yeni haftada (pazartesi hariç) serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini, sıcaklıkların 15-21°C aralığında seyredeceğini duyurdu. Kurum, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.