Türkiye, aralık ayının ilk hafta sonuna yağışlı hava ile giriyor. Cumartesi günü birçok bölgede yağış ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Meteoroloji, sel, yıldırım ve ani su baskını riskine dikkat çekerek 8 il için uyarı yaptı.

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul’da gün boyunca parçalı bulutlu hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağı bildirildi. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle pazar günü daha serin bir hava öngörülüyor.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarıda bulundu.

FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların kıyı Ege ve Akdeniz’de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Muğla’nın kıyı kesimleri, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta’nın güneyi, Adana’nın kuzey ve batısı, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, gök gürültülü kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen illeri tek tek açıklayarak uyarılarda bulundu.

Sarı kod ile uyarı alan iller Adana, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin, İzmir ve Muğla olurken; turuncu kod ile uyarı alan kent ise Antalya oldu.