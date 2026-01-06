Yılbaşı haftası karla tanışan İstanbul hala hafta sonu Marmara'da etkili olan lodosun etkisi altında.

Perşembe günü hava sıcaklıklarının azalması beklenirken; Cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceği kaydedildi.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM'dan yapılan değerlendirmede perşembe günü ise sıcaklıkların 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileceği uyarısı yapıldı.

80 KM UYARISI

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosta şiddetlenme olacağını söyledi.

"Perşembe ve cuma hava koşulları bizleri zorlayacak." diyen Çalışkan, Marmara ve Ege'de perşembe günü çok şiddetli yağış olacağını kaydetti. Çalışkan, İstanbul'da rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulabileceğini anlattı.

Dilek Çalışkan, cuma günü kar ihtimali olduğuna da dikkat çekti. İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu ile doğuda kar yağışı olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'un da bazı noktalarına kar yağma ihtimali var." ifadesini kullandı.