Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bugün itibarıyla ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar hızla düşerken, gece yarısından itibaren hava sıcaklıklarının yer yer 14 derece birden azalması bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabını verdi.

ORTA KUVVETTE ESECEK

Hava sıcaklıklarında gece yarısı 14 derece ve altının görüleceği, Türkiye genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği aktarılıyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul’da sıcaklık 17 derece civarında olacak." diyerek İstanbul'a ne zaman kar yağacağını söyledi.

Şen, "İstanbul’a kar yılbaşından önce düşmez. İstanbul’da kar yağışı bahar aylarına kadar devam edecek. Uzun sürecek gibi görülüyor. Normal bir kış geçireceğiz. Yani yağışta olacak kar da olacak." şeklinde konuştu.



Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyıları ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Trabzon çevrelerinin, akşam saatlerinde Samsun çevreleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde (Tokat hariç) Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu