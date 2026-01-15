Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) değerlendirmelerine göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacak, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece düşecek.

İSTANBUL'A 18-19 OCAK'TA KAR GELİYOR

İstanbul’da hafta sonundan itibaren soğuk havanın yeniden etkili olması beklenirken, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri kar ve karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Kentte pazar günü sıcaklıkların 2 ila 5 derece, pazartesi günü ise 3 ila 6 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

SON 9 YILIN EN SOĞUK KIŞI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede 18 Ocak’tan sonra Karadeniz üzerinden daha soğuk bir hava kütlesinin yurda giriş yapacağını belirtti.

Bozyurt, özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerine dikkat çekerek, bu dönemde gece sıcaklıklarının iç kesimlerde eksi 10 derece ve altına düşebileceğini, kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma beklendiğini ifade etti.

Bozyurt, 25 Ocak sonrasına ilişkin tahminlerin ise henüz netleşmediğini ancak Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Ocak ayı sonuna doğru etkili kar yağışlarının görülebileceğini belirten Bozyurt, 2016’dan bu yana sert geçmeyen kış mevsiminin bu yıl daha çetin olacağını vurguladı.

“Son 9 yılın en soğuk kışını yaşıyor olabiliriz” diyen Bozyurt, şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini ve sert kış koşullarının mart ayının ilk yarısına kadar sürebileceğini kaydetti.