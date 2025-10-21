Ekim ayının son günlerinde İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftada yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını, ancak bazı bölgelerde yerel sağanak geçişlerinin devam edeceğini bildirdi.

KARAMBOL İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR

Öte yandan, ay sonuna dikkat çekilerek, Balkanlar üzerinden gelecek sezonun ilk soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağı belirtildi. Ay sonu soğuk, yağmur, fırtına, kar karışımlı ‘karambol’ etkili bir hava dalgası hakim olacak.

9 ŞEHRE SARI KODLU UYARI

MGM tarafından yapılan açıklamada, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklenen 9 il için ‘sarı kod’ uyarısı yapıldı. Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye’de ani sel, su baskını ve yıldırım riski nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uzmanlar, özellikle ayın son günlerinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş beklendiğini, bazı bölgelerde yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini bildirdi.