İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ta rafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün il binasına gelerek göreve başlayacağını açıkladı.

İl binası önünde nöbet tutan CHP Gençlik Kolları partilileri dün akşam saat 23.00’da binaya gelmeleri çağrısında bulundu.

10 EYLÜL’E KADAR YASAK

Bunun üzerine İstanbul Valiliği Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 3 gün süreyle gösteri yasağı getirdi. Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis il binasına giriş ve çıkışları engelledi. İl Başkanlığına giden yollar da polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis bina içindekileri dışarıya, dışarıdakileri de içeriye almadı.

Ali Mahir Başarır, “Yüzlerce polis tarafından sarıldık! İstanbul İl Başkan lığımıza giriş ve çıkış yapılamıyor. Tüm İstanbulluları buraya, milli iradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu ülke bu kötülüğü hak etmiyor” paylaşımı yaptı. Vatandaşlar, polisin kapatılan yollarda kurduğu barikatları aşıp il binasına yürüdü.

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

CHP il binasının ablukaya alınmasının ardından X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlara erişimde sorun yaşandı. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sokak çağrıları yaparak, milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

EVİMİZİN ÖNÜNDEN ÇEKİLİN

Yerlikaya’ya tepki gösteren CHP lideri Özel, “Sn. İçişleri Bakanı, ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. İl Başkanlığımız, CHP’lilerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin” diye seslendi.

ÖZEL: ATA'NIN EVİNE SAHİP ÇIKIN

CHP lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı ablukaya alınmasına tepki gösterdi. Özel, “Asla ve asla bizi bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler. Rahatsız oluyorlar, korkuyorlar, korkmaya devam edecekler. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız. Millet bizledir, halk bizledir. Biz kazanacağız. Buradan sözümün, sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri, İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gerginlikler ve sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaylar ve sosyal medya üzerinden yapılan "provakatif" paylaşımlar nedeniyle adli soruşturma başlattığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.

Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır.

Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."

HER PARTİDEN TEPKİ

Özdağ: Düşman hukuku

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: “Düşman ceza hukukunun hakim olduğu ve anayasanın kısmen askıya alındığı demokratik hukuk devletinin yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğine inanı yorum. AKP iktidardan gideceğini anladı. Amacı muhalefetin iktidara gelmesini engellemek.

TİP lideri Baş: Hukuksuzluk

Türkiye İşçi Partisi (TIP) lideri Erkan Baş: “Ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum. Dar belere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Direnip beraber kazanacağız.”

DEM: Demokrasi meselesi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan:

“Senelerdir muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayyum atamalarıyla halk iradesi yok sayılıyor. Biz bunları tanıyoruz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden hangi partiye yönelik olursa olsun, bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir diyoruz.”

ÖZGÜR ÇELIK: 'BU DEMOKRASİYE DARBE'

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, dün gece CHP İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınmasına tepki gösteren yurttaşlara polisin müdahale etmesi talimatı verilmesini, “demokrasiye açık darbe” olarak niteledi. Çelik, “Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir. Yetkililere sesleniyo rum: Vergilerimizle maaşını alan, devletin polislerini siya seti dizayn etmek için kullanmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin” ifadesini kullandı.

TENCERE TAVALI PROTESTO

CHP il örgütünde yaşanan olayların ardından vatandaşlar evlerinden tencere ve tava ile protesto gerçekleştirdi. Yapılan protestoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, “Umut, İstanbul’un dört bir yanında yükselen seslerdedir. Evlerinin penceresinden destek veren İstanbullu komşularıma yürekten teşekkür ederim.” dedi.

VALİ GÜL'DEN UYARI

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahiptir.”

“Görevlerinin engellenmesi suçtur.”

“Vatandaşları yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek suçtur. Toplumsal huzura zarar verecek girişimler engellenecektir.”

İSTANBUL ABLUKA ALTINDA

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum kararı ve kayyum heyetinin başkanlığa geleceğini açıklamasının ardından il binası çevresinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ekipleri Sarıyer çevresinde geniş önlem alırken ilgili bölge ve bağlantı yollarında da trafik durma noktasına geldi.

YENİ BARİKATLAR GETİRİLDİ

Polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığına giriş ve çıkışları engellemesi devam ederken, il başkanlığının önüne yeni barikatlar getirildi.