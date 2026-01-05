Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 5 Ocak’ta Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Marmara’nın batısı ve Trakya’da aralıklı yağmur beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

HIZI 70 KM'YE ULAŞABİLİR

Rüzgârın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden, Hatay’ın güney kesimlerinde ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. MGM; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, yüksek kesimlerde tipi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

SOĞUK HAVANIN ARDINDAN SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Son haftalarda etkili olan soğuk hava dalgasının ardından hava sıcaklıkları hızla artış gösterdi. Özellikle doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.