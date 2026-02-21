Geçtiğimiz günlerde yaşanan beklenmedik kar yağışının ardından hafta sonu için yeni bir soğuk hava dalgası tahmini paylaşıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıklardaki ani değişime dikkat çekerek vatandaşları pazar günü için uyardı.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'E KAR GELİYOR

Hafta sonunun en dikkat çeken meteorolojik gelişmesi ani sıcaklık düşüşü olacak. Prof. Dr. Şen'in tahminlerine göre, yarın Marmara da dahil olmak üzere ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 9 derece arasında azalması bekleniyor. Bu sert düşüşle birlikte Trakya ve Batı Karadeniz kesimlerinde kar yağışının yeniden yüzünü göstereceği bildirildi.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 6 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

Yakın zamandaki yağışın ardından İstanbul'da pazar günü yeniden kış koşulları ağırlığını hissettirecek. Megakentte hava sıcaklığının 6 dereceye kadar inmesi öngörülürken, yağışların genel olarak karla karışık yağmur şeklinde olacağı; şehrin yüksek kesimlerinde ise kara dönüşebileceği tahmin ediliyor.

 