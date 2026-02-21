Geçtiğimiz günlerde yaşanan beklenmedik kar yağışının ardından hafta sonu için yeni bir soğuk hava dalgası tahmini paylaşıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıklardaki ani değişime dikkat çekerek vatandaşları pazar günü için uyardı.
MARMARA VE BATI KARADENİZ'E KAR GELİYOR
Hafta sonunun en dikkat çeken meteorolojik gelişmesi ani sıcaklık düşüşü olacak. Prof. Dr. Şen'in tahminlerine göre, yarın Marmara da dahil olmak üzere ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 9 derece arasında azalması bekleniyor. Bu sert düşüşle birlikte Trakya ve Batı Karadeniz kesimlerinde kar yağışının yeniden yüzünü göstereceği bildirildi.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 6 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK
Yakın zamandaki yağışın ardından İstanbul'da pazar günü yeniden kış koşulları ağırlığını hissettirecek. Megakentte hava sıcaklığının 6 dereceye kadar inmesi öngörülürken, yağışların genel olarak karla karışık yağmur şeklinde olacağı; şehrin yüksek kesimlerinde ise kara dönüşebileceği tahmin ediliyor.
Bugün Hava sıcaklığı batı kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artıyor. Yağış yok. Gece Trakya da ve kıyı egede yağmur ve lodos kuvvetli.— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 20, 2026
Bügün İstanbul 15 İzmir akşam yağmurlu 18 Ankara 12 C.
Pazar günü sıcaklık Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşecek Trakya da…