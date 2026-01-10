İstanbul dondurucu soğukların ve fırtınanın eşiğinde. Geçtiğimiz hafta Anadolu'yu etkisi altına alan kış koşulları, bu hafta sonu megakenti vurmaya hazırlanıyor. Uzmanlar lodos ve kar yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

BUGÜN FIRTINA BAŞLAYACAK

Bugün İstanbul’da lodos fırtınası hakim olacak. Sıcaklıkların son kez 15-16 derece seviyelerinde seyredeceği kentte, şiddetli rüzgarla birlikte yer yer sağanak yağış görülecek. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulandı.

PAZAR GECESİ KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Pazar günü öğleden sonra rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar hızla çakılacak. Gece yarısından itibaren yüksek kesimlerde başlayacak kar yağışı, Pazartesi günü tüm kenti etkisi altına alacak.

20 CM KAR BEKLENİYOR

Alçak kesimler: 1-6 cm

Yüksek kesimler: 6-10 cm

Zirve noktalar: 20 cm’ye kadar kar örtüsü bekleniyor.

OCAK SONU TEHLİKESİ

Kış henüz asıl yüzünü göstermedi. Meteorolojik tahminlere göre, Ocak ayının sonunda Türkiye, Sibirya kökenli çok daha sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girebilir.