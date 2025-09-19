Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Rüzgârın Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklandı.

AKOM’DAN İSTANBUL UYARISI

AKOM’un açıklamasında, İstanbul’da hafta sonuna kadar kuzeyli rüzgârlarla birlikte yerel sağanak geçişlerinin görüleceği belirtildi. Sıcaklıkların 22-24 derece aralığında seyredeceği, pazar gününden itibaren ise soğukların azalacağı ve pazartesi günü sıcaklıklarda artış görüleceği kaydedildi.