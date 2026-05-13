İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için kritik bir hava tahmin raporu yayımladı. Halihazırda mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren yerini sert bir düşüşe ve şiddetli yağışa bırakması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

AKOM’un paylaştığı haftalık verilere göre, 14 Mayıs Perşembe günü İstanbulluları zorlu bir hava bekliyor. Şehir genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmurun, metrekareye 3 ila 7 kg arasında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düşerek minimum 10°C, maksimum 16°C seviyelerinde seyredecek.

Yapılan uyarıda, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde 23°C'ye kadar çıkan sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren hızla azalacağı belirtildi. Özellikle sabah erken ve akşam saatlerinde bölgesel sağanak geçişlerinin görüleceği, termometrelerin ise mevsim normallerinin altına gerileyeceği vurgulandı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Haftalık tahmin raporunda sadece Perşembe değil, önümüzdeki günlere dair şu detaylar öne çıkıyor:

Cuma ve Cumartesi: Yağış beklenmiyor; gökyüzü parçalı bulutlu ve açık olacak. Cumartesi günü sıcaklık yeniden 24°C'ye kadar yükselecek.

Pazar: Hafta sonunun son gününde hava tekrar kapanıyor. Akşam saatlerinde yağmur geçişleri beklenirken sıcaklık 23°C civarında olacak.

Yeni Hafta: Pazartesi ve Salı günleri de yağışlı havanın etkisi sürecek. Özellikle 19 Mayıs Salı günü sıcaklığın 19°C’ye kadar düşmesi öngörülüyor.