Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklıkların yarından itibaren gündüz 16-18 derece, gece ise 13-14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da 5 günlük hava durumu tahmini: