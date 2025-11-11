Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte günlerce sürecek kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, bugünden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

YAĞIŞ YURT GENELİNDE HAKİM OLACAK

Ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği bildirildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.