Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI
YAĞIŞ YURT GENELİNDE HAKİM OLACAK
Ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği bildirildi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.