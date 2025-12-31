İstanbul genelinde etkisini artıran kuzeyli rüzgarların, sıcaklıkların düşmesine ve yer yer yağışların görülmesine neden olacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un hava tahmin raporuna göre, rüzgarların 30–60 km/s hız aralığında eseceği, gün içinde 6°C seviyelerine yükselmesi beklenen sıcaklığın akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece 1°C’ye kadar gerileyeceği öngörülüyor. Tahminlerde, özellikle kentin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimaline dikkat çekildi.

Raporda, akşam ve gece saatlerinde gizli buzlanma riskinin artabileceği vurgulanarak sürücülerin ve yayaların tedbirli olmaları istendi. Soğuk hava akımının ilerleyen günlerde de kent genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde bu geceden itibaren hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağı uyarısında bulundu. Açıklamada, İstanbul’un büyük bölümünde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşanacağı vurgulandı.