Ayşegül ÖZBEK

19 Mart’taki operasyonla tutuklanan, sorgusunda 50 TL’lik hesap hareketleri bile sorulan Mahir Polat, rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıp anjiyo oldu. Tekrar cezaevine gönderilen Polat bu para hareketlerini sadaka olarak açıklamıştı. Mahir Polat’ın İstanbul için yaptıkları ise paha biçilemez.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, pek çok İstanbullu için aslında gizli bir kahraman. Herkesin ekonomik koşullar nedeniyle eve kapandığı, içe döndüğü bir süreçte kamu için, kamu yararına pek çok önemli, tarihi mekanı İstanbul’a yeniden kazandırdı. Aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri olan ve kent kültürü, belleği için uzun süredir çalışan Polat, kültür ve sanat odaklı restorasyonlar yapan ekipleri yönetti. Artık bir marka olan İBB Miras’ı kurdu ve 62 anıt ve sivil mimarlık eseri, 21 yeni müze ve yaşam alanı, 34 kamusal sanat eseri, 197 tescilli çeşme, 588 tarihî mezar ile hazine ve 19 tarihî türbe olmak üzere toplam 942 miras alanının restorasyonunu gerçekleştirdi ve koruma altına alınmasını sağladı.

DİNSEL KÜLTÜREL MİRAS

2002’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan Polat, 2003’te İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine başladı. 2008’de ise YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitimini tamamladı. Bu bölümde kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Dinsel Kültürel Miras odaklı doktora tezi yazdı. Polat, tutuklandıktan sonra onun ücretsiz olarak ziyaret edilecek, vakit geçirilecek çekim merkezi mekan projeleri bir bir paylaşıldı. Şu not öne çıkıyordu paylaşımlarda, “Kendisi hapiste, eserleri ziyaretinizi bekliyor.”

TARİHİ ÇEKİM MERKEZLERİ

Bu yapılar arasında neler var? Açıldığı günden bu yana sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Aksaray’daki Bulgur Palas başta geliyor. “İstanbul’un yedinci tepesi Cerrahpaşa’nın yanı başında bütün ihtişamıyla hayat buldu Bulgur Palas” diyerek müjdelemişti bu tarihi mekanın halkla buluşmasını. Yıllardır tahta perdeyle kapalı duran ve arkasında ne olduğunu dahi unuttuğumuz İstiklal Caddesi’ndeki Casa Botter binası bir başkası. Sanat merkezine dönüşen bu gösterişli bina da Komet gibi Burhan Uygur gibi önemli sanatçıların sergileri açıldı, yenileri de hayata geçiyor. Yok olmaya terk edilmiş Moda İskelesi’ni, Gülhane Sarnıcı’nı, Yedikule Gazhanesi, Büyükada Taş Mektep, ha kapandı ha kapanacak denilen Beyoğlu Sineması, Artİstanbul Feshane projelerinin arkasında hep imzası var. Ataköy Baruthanesi’ni de “Azmin ve emeğin hatırası” diyerek hayata geçirmişti. Daha bitmedi, Yerebatan Sarnıcı, Rumeli Hisari, Kenter Tiyatroları da onun sayesinde yenilendi.

Polat’ın bir kültür arşivi gibi olan sosyal medya hesabından, “60 yılda kaybolan İstanbul, hiç acımadan yok edilen kent...” dediği İstanbul’un gizli kalmış köşeleri, çeşmeler, tarihi tekke ve mezarlar, Osmanlı Dönemi tarihi eserleri, ara sokaklardaki eski konutlar ve binaların izini sürmek mümkün.

Parası olmayan, kapalı bir mekana gidemez mi?

Erzincan doğumlu olan Polat bir röportajında şöyle diyordu: “Bir insan bu şehirde, bu ülkede evden çıktıktan sonra para harcamadan üstü kapalı bir mekana gidemez mi? Adımını attığınız yerde para harcamak zorunda mısınız? Cebinizdeki para yetmiyorsa, gençseniz, çalışıyorsanız ya da yoksulsanız bir şekilde bu şehri yaşamak, bu şehrin parçası olmak bu şehirde hakkınız olduğu hissini nereden alacaksınız? Biz bu mekanlarda kültür dayatmayacağız, kültür budur, kültür şudur, herkes de kültürlü olsun. Yok, yaşıyoruz. Bu kadar kültürlü olmaya ihtiyacımız bile yoktur belki. İnsanla buluşmaya ihtiyacımız vardır. Oturmaya ihtiyacımız vardır.”

YAVAŞ’TAN MAHİR POLAT AÇIKLAMASI

Tutuksuz yargılansın

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür” dedi.

“Kent uzlaşısı”ndan tutuklanan Polat, anjiyo olmuştu.