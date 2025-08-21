Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu gerekçesiyle etkinliğe bir hafta kala verilen izni iptal etti.

Bunun üzerine organizatör Milyon Yapım, Zeytinli Rock Festivali’ni İstanbul’daki Milyon Beach Kilyos’a taşımayı kararlaştırdı.

Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, bu kez orman yangınlarını gerekçe göstererek festivale izin vermedi.

40 SANATÇI KONSER VERECEKTİ

Zeytinli Rock Festivali’nde, Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey ve Dedublüman’ın da aralarında bulunduğu 40 sanatçı, iki ayrı sahnede müzikseverlerle buluşacaktı.

Festivalin organizatörü Umut Kuzey, alınan kararların yalnızca organizasyon şirketini değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce katılımcıyı, yüzlerce sanatçı ve müzik emekçisini, ayrıca tedarikçileri de mağdur ettiğini vurguladı.

Kuzey, “Bu karar sadece bir festivalin iptali değil, binlerce insanın özgürlüğünün, hayallerinin engellenmesidir. Aynı tarihlerde İstanbul’da orman bölgelerinde konserler, etkinlikler yapılırken, sadece Zeytinli Rock Festivali’ne yasak getiriliyor. Geçtiğimiz ay aynı yerde Milyonfest İstanbul’a izin verildi ve sorunsuz gerçekleştirdik. İsmi “Zeytinli Rock Festivali” olunca izin verilmiyor nedense. Bu açıkça bir çifte standarttır” dedi.