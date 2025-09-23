İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Türkiye’de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, yağışlarda ise azalma görüldüğünü açıkladı.

Haziran ayında sıcaklık ortalamalarının 1,2 derece, temmuzda 1,9 derece, ağustosta ise 1,4 derece arttığını aktaran Demirhan, “Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklarda en yüksek artışlar gözlendi. Aynı zamanda bölgede yağışlarda da ciddi azalma oldu. Örneğin Florya’da çok ani sıcaklık artışı yaşandı.” dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Geçen yıl Marmara Bölgesi’nde kar yağışlarının düşük seviyede olduğunu hatırlatan Demirhan, bu yıl da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, kar yağışlarının ise ortalamanın altında seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda Marmara’da sıcaklıklarda düşüş beklendiğini belirten Demirhan, “Şu anda sıcaklıklar 24-25 derece civarında. Perşembe günü itibarıyla neredeyse 10 derecelik düşüş yaşanabilir. Ayrıca yağışların 4 Ekim’e kadar devam etme ihtimali var. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük raporlarının takip edilmesi gerekiyor.” dedi.

Uzun vadede Türkiye ve Marmara Bölgesi’nde yağışlarda azalma eğilimi olduğunu vurgulayan Demirhan, “Sıcaklıklarda artış ve kar yağışlarında da azalma bekleniyor. Toplam kar yağışında 2 ila 5 milimetre azalma olma ihtimali çok yüksek.” diye konuştu.