İstanbulluların uzun süredir beklediği haber geldi, kentte taksi sayısı artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 yeni taksi plakasını 29 yıllığına ihaleye çıkarıyor.

İHALE BEDELİ BELLİ OLDU

NTV'de yer alan habere göre, İhaleye girecek kişilerin 135 bin 36 lira geçici teminat yatırması gerekiyor. İhalede muhammen bedel ise 4 milyon 501 bin 200 lira + KDV olarak açıklandı. Taksi plakaları şu anda aracı olan galericiler vasıtasıyla 7.5 milyon lira civarında satılıyor.

İHALE 2 EYLÜLDE

İhaleye son teklif verme tarihi 1 Eylül 2025 saat 12:00 olup, ihale 2 Eylül 2025 saat 11:00'da Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Plaka almak için şartlar koşuldu. İhaleye katılanlar sadece bir adet taksi plakasını 29 yıllığına kiralayabilecek.

İŞTE ŞARTLAR

Taksi taşımacılığı faaliyetine başlamak için 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartları taşıdığına ve şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu, ihaleyi kazanması durumunda üzerine kayıtlı başka bir toplu ulaşım aracı (taksi, taksi dolmuş, minibüs, okul veya personel servisi) plakası bulunmayacağını, Taksi Taşımacılığına ilişkin mevzuatı bildiğini, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığında çalışacağını ve UKOME Kararlarına uyacağını hususlarını kabul ve beyan ettiğini ifade eden imzalı Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı Hakkı İşletme Taahhütnamesi, (e-Devlet) adresinden alınmış karekodlu Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (İhale tarihi itibariyle 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olanlar ihaleye katılabilecekler.)

e-Devlet adresinden alınmış en az B ehliyet sınıfı Sürücü Belgesine sahip olduğunu gösterir Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulaması, e-Devlet adresinden alınmış İstanbul’da oturduğunu gösterir karekodlu Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi, e-Devlet adresinden alınmış başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı, (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekecek.