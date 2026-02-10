Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağışlı bir sistem etkisini gösterecek. Batı bölgelerinin kıyı kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli yağış beklenirken, sıcaklık düşüşüyle birlikte kış koşulları yeniden hissedilecek.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul’da beklenen "dördüncü kar" yağışına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 16-18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerine yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini belirten Şen, İstanbul’daki kar ihtimalinin şu an için zayıf göründüğünü ifade etti.
"5 DERECENİN ALTINA DÜŞERSE KAR YAĞAR"
Sıcaklık değerlerinin kar yağışı için kritik sınırda olduğunu vurgulayan Şen, İstanbul için şu öngörüde bulundu:
"Sıcaklıklar 5 derecenin altına düşerse kar yağışı mümkün olabilir; aksi takdirde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Önümüzdeki hafta gelecek olan sistemi yakından takip edeceğiz."
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hafta ortasından itibaren özellikle kıyı Ege ve Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, iç kesimlerdeki yüksek noktalarda kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği hatırlatıldı.