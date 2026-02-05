İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, denizde İHA olduğu tahmin edilen bir cisim bulundu. Balıkçılar tarafından bulunan cisim, bir kamikaze İHA'sını andırıyor.

Karaburun açıklarında görülen cismin sağ kanadında kiril alfabesiyle yazılmış bir yazı da görüldü.

Cismin sivil bir İHA olamayacak kadar büyük olması, bir ülkeye bağlı bir askeri İHA olma ihtimalini güçlendiriyor. Kanat boyu ve kıçtan takma motoru da uzun menzilli bir İHA olabileceğini gösteriyor.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.