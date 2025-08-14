İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2025 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2025 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1229752

1-İdarenin

1.1. Adı : İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ HİZMETLER BİRİMİ 1.2. Adresi : Eski Londra Asfaltı Siyavuşpaşa Durağı Çocuk Sit. No:171 /Bahçelievler BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123611043 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 10.09.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Çocuk Kreşi Üzeri Ek Hizmet Binası

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2025 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 47 Kalem Kırtasiye Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırtasiye Malzemelerinin teslim edileceği kuruluşlar ve kuruluş bazında teslim edilecek malzeme miktarları Teknik Şartname ekinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Depolarına Ayrı Ayrı Teslim Edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Malzemeler tek seferde veya kuruluşun talebi olması durumda partiler halinde ve Kuruluş bazında malzeme listesi esas alınarak sözleşme imzalanmasını takip eden 30 takvim günü içerisinde İl Müdürlüğü ve Kuruluşlara teslim edilecektir. Ürünlerin teslim süreci İl Müdürlüğü ile koordine edilerek gerçekleştirilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

İhale konusu iş için kamuya veya özel sektöre yapılan kırtasiye malzemesi satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. İdari Ve Mali Hizmetler Birimi Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Atatürk Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Tenzile Erdoğan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-Anadolu Yakası Üsküdar Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-İstanbul Avrupa Yakası Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evler Sitesi-Ağaçlı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Anadolu Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi- Ayvansaray Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Destek Merkezi - Beykoz Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Beylikdüzü Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi-Emrullah Turanlı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Destek Merkezi - Florya Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi-Galip Öztürk Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi-Göztepe Semiha Şakir Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi-Kasımpaşa Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Kemerburgaz Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi-Kocamustafapaşa Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi-Küçükyalı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi-Marmara Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Şeyh Zayed Yıldız Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi- Tepekent Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi-Hasan Tan Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi-Yakacık Hatice Abbas Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü İstanbul Ataköy Engelliler Mesleki Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Huzurevi Müdürlüğü-Bahçelievler Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Beylikdüzü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Yaşlı Hizmet Merkezi-Semiha Şakir Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları İstanbul Bakırköy Bakım, Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü-Engelsiz Yaşam Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi- Çatalca Gündüz Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Esenyurt Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Gençlik Ve Eğitim Rehabilitasyon Merkezi-Metin Sabancı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi- İstanbul Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-İstanbul Pendik Engelsiz Yaşam Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları İstanbul Sultangazi Huzurevi Müdürlüğü Şeyh Zayed Bahçelievler Bakım, Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Huzurevi Müdürlüğü-Prof.Dr.Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi Müdürlüğü Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Bakırköy Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Kadın Konukevi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Kadın Konukevi Müdürlüğü-İstanbul 2. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Muhasebe Servisi Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Kadın Konukevi Müdürlüğü- İstanbul 4. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Kadın Konuk Evi Müdürlüğü-5. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Kadın Konukevi Müdürlüğü-7.İstanbul Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Kadın Konukevi Müdürlüğü-İstanbul 10. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Sancaktepe Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi Müdürlüğü İstanbul Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

