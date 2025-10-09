İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye (İAR) ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınanlardan 20'si hakkında tutuklama, 2'si için de adli kontrol talep edildi. Bir kişi de serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 23 şüpheliden 20'si için tutuklama ve iki şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

SORUŞTURMA

Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde olmak üzere toplam 23 adrese operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak için, bahse konu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptıkları, bu ihracat üzerinden de yüzde 3 devlet desteği aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları da öğrenildi.