Son Dakika... İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:
GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.