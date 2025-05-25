İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İstanbul Anadolu 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1530 Esas22.05.2025 İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YUSUF AKDENİZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.05.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 57748319802
ADI SOYADI : YUSUF AKDENİZ
BABA ADI : MEHMET CİNİT
ANA ADI : BEDİA
DOĞUM TARİHİ : 01/04/1986
DOĞUM YERİ : MUŞ
ESKİ MERNİS ADRESİ : Kültür Mah. Ahmet Necdet Sezer Cad. No:13 Kırköy Merkez/MUŞ
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