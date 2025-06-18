İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.350.000,00

1

Taşıt

34YIB51 Plakalı , 2023 Model , ISUZU Marka , KAMYON/NPR Tipli , NNANTR6EK02001302 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında, döşemelerinde sorun gözükmediği, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamında sorun olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı ve ruhsatı olmadığı, araç Eyüpsultan mah. Özdemir Cad. No: 11 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan Zorlu Yed-i Emin Otoparkında bulunmaktadır.