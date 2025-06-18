İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/77651 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/77651 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.350.000,00
|1
|Taşıt
|34YIB51 Plakalı , 2023 Model , ISUZU Marka , KAMYON/NPR Tipli , NNANTR6EK02001302 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında, döşemelerinde sorun gözükmediği, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamında sorun olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı ve ruhsatı olmadığı, araç Eyüpsultan mah. Özdemir Cad. No: 11 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan Zorlu Yed-i Emin Otoparkında bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:24
10/06/2025 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02243146