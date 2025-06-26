İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/4502 TLMT.
2025/4502 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4502 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.485.000,00
|1
|Taşıt
|34CLR355 plakalı, 2019 model, peugeot marka, otomobil / m 3008 1499 silindir tipli, vf3mcyhzxks447455 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik , rengi turuncu, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sol arka kapı ve sol arka tamponunda çiziklerin olduğu, ön camının kırık olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:12
29/05/2025 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02248221