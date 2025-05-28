İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/320 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/320 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçe, ÇAKMAK Mahalle/Köy, 133 Ada, 7 Parsel, Kıymet takdirine konu; Çakmak Mahallesi 133 ada, 7 numaralı parsel ve üzerindeki bina; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi, Bağdat Sokak 40 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz tapuda Arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen keşif esnasında görüldüğü üzere; taşınmazın üzerine yaklaşık 40 yıl önce ruhsatsız olarak betonarme karkas tarzda 230m2 taban alanlı toplam 690m2 inşaat alanlı, 2 Bodrum Kat+Zemin Kat olmak üzere 3 katlı bir bina inşa edilmiştir. Binanın ana giriş kapısı Bağdat Sokağa tarafından Zemin kattan olup, giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Binanın dış cepheleri sıvalı boyasızdır. Binanın 2. bodrum katı depo olarak kullanılmakta, 1. Bodrum katında 1 adet daire bulunmakta, zemin katında ise 3 adet daire bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak Güney Doğudan Kuzey Batıya doğru Yaklaşık %35 meyilli vaziyettedir. Ulaşımı kolay, Anadolu Otoyoluna 95m., Horasan Caddesine 135m., Varan Caddesine 40m. Mesafede konumludur.

Adresi : Çakmak Mah. Bağdat Sok. No:40 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 250 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.01.2022 tarih 23956 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi, 133 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz; 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012- 15.05.2015-16.02.2016- 21.07.2017 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planına göre; H:4 (Dört) kat irtifalı; Ön Bahçe:3.00m, Arka Bahçe 5.00m., Yan Bahçe:3.00m Yapılanma şartlarına sahip İkiz Nizam Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 20.476.250,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:00

20/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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