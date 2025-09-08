Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 tarihli hava durumu tahminlerini açıkladı. Hafta sonu başlayan sağanak yağışlar bugün de yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

Tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt hariç), Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu’da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güneyde ise güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel ve su baskını riskine karşı 4 ilde sarı kodlu uyarı yaptı. Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Kırıkkale’de yaşayanların dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.