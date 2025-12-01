2025 yılının sonlarına gelirken TÜİK'in paylaştığı verilerde dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Nüfus olarak Türkiye'nin en küçük şehirlerinden, merkez nüfusu 100 bin kişi dolaylarında olan Kars'ta kayıtlı 54 binden fazla araç olduğu açıklandı. Bu oranlara göre hesap yapıldığında 2 kişiye 1 araç düşüyor.

TRAFİK VE PARK SORUNU BÜYÜYOR

Kentteki araç yoğunluğunun yüksekliği gündelik yaşamda da izlerini gösteriyor. Özellikle kentin merkez cadde ve sokaklarında park yeri bulmak yer yer imkansız hale gelirken vatandaşlar tur atarak park yeri arıyor. Bazı esnaflar ise dükkanlarının önüne duba koyarak kendisi için bir park alanı haline getirmeye çalışıyor. 2024 yılında bölgede bir ralli şampiyonası bile düzenlendi.

ARAÇ SAYISI ÇEVRE İLLERİN ÇOK ÜSTÜNDE

TÜİK verilerine göre Kars’ta Ekim ayında trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 54 bin 138’e ulaştı, sürücüler, hem trafik hem de otopark sorununa kalıcı bir çözüm üretilmesini bekliyor. Çevre illerdeki kayıtlı araç sayısı Kars'a göre oldukça düşük kalıyor.

Aynı veriler, bölgedeki araç sayılarının genel tablosunu da gözler önüne serdi:

-Kars: 54.138

-Ağrı: 36.501

-Iğdır: 33.238

-Ardahan: 22.033